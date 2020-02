Algab aeg, kus kõik punuvad maksuametisse

Tellijale

Kontorisse inimesi ei oodata

«Raha paneb rattad käima – kiire tagastus on see, mis motiveerib inimesi oma tulusid kiiresti deklareerima,» ütles MTA maksude osakonna juht Evelyn Liivamägi. Laupäeva südaööl ehk 15. veebruaril, mil tuludeklaratsiooni esitamise väravad avanevad, on oodata e-maksuameti süsteemidele niivõrd suurt koormust, et amet on juba hoiatavalt välja hõiganud: inimesed, aega on, palun ärge kiirustage!