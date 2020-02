Õiguskomisjon viivitab otsusega

Tellijale

Õiguskomisjoni pöördumises, mis jäi eile sõnastuse pärast ära saatmata, seisab palve valitsusele kaaluda, kas oleks kohane ja vajalik algatada Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigiga kõnelused 1995. aasta kokkuleppe muutmiseks, nii et oleks võimalik teha uusi veealuseid uuringuid laeva hukkumiskohas, või kas riigid soostuksid hauarahu kokkulepet tühistama ning lubama vraki üles tõsta.

Riigikogu õiguskomisjoni aseesimees Toomas Kivimägi (Reformierakond) ütles, et nad võtsid mõtlemisaega. «Mina isiklikult sellist sõnastust ei toeta,» selgitas ta. «Et nüüd hakataksegi laevavrakki üles tõstma. Me tekitame müra mitte millestki, me oleme ülestõstmisest väga kaugel veel.»