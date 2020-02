«Proviisorid otsustavad ise, kellelt nad ravimeid ostavad»

Tellijale

Alates apteegireformi vastuvõtmisest on kõik need viis aastat valitsenud segadus, kas reform jõustub või avatakse uus arutelu. Apteegireformi seadus võeti viis aastat tagasi vastu tõsiseltvõetava analüüsita ning tänaseni on suur küsi­märk, milleks seda üldse vaja oli, kui elanike rahulolu apteegi­teenusega on väga suur.