Sajjan on europealinnas seoses eile NATO peakorteris alanud alliansi kaitseministrite kohtumisega. Samal põhjusel on Brüsselis ka tema liitlaskolleegid, nende seas Jüri Luik. Ukraina kaitseminister Andrõi Zagorodnjuk on samuti palutud NATOsse, aga formaalselt alles kohtumise viimase istungina peetavale Afganistani arutelule kui missioonil Resolute Support osaleva riigi esindaja.