CO2 nõuded löövad autoturu hinnad uppi

Tellijale

Renault’ edasimüüja ABC Motorsi tegevjuht Martin Uudla ütles, et Renault lõi numbrid kokku, ja kui 2020. aasta lõpuks on keskmine heitekogus 96 grammi, siis on tootjal otsekohe soolas 160 miljoni euro suurune trahv. «See on meeletu summa. Kõikidel autotootjatel on raskusi, Tesla välja arvatud,» ütles Uudla.