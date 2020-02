Tellijale

Kas sellist MM-etappi on üldse tänavu vaja pidada? Rootsi osavõistlust peetakse MM-kalendris üheks klassikuks, kuna tegemist on ainsa lumel sõidetava ralliga. Praegused olud Rootsis meenutavad rohkem kevadet või hilissügist, sest lumest võib ainult und näha. Kui sõitjad hakkavad rehvidega puhtal kruusal kihutama, siis on ainult aja küsimus, mil tekivad rehvipurunemised. See jällegi põhjustab järgmisi kulusid ehk raisataks ressursi.