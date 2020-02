Kadri Tammepuu: tervis päästab rahakoti

Tellijale

Mäletate, kui riigikogu valimiste eel lubas peaminister, et alates 2018. aastast saab tervishoid pensionäride sotsiaalmaksu arvelt viie aasta jooksul juurde 300 miljonit eurot ja digiregistratuur vähendab ravijärjekordi. Poliitikute ülesanne on unistusi müüa, aga kui lubadusi on võimalik mõõta, saab neid tõestada või ümber lükata.

2018. aastal oli haigekassa eelarve 1,3 miljardit eurot, millest hüpoteetiline 60 miljonit iga-aastast lubatud lisaraha oleks moodustanud viis protsenti. Haigekassa juhi Rain Laane sõnul mõjusid tegelikult pensionidelt juurde saadud summad nagu väike sutsakas kerisele: 2018. aastal tuli kohustustevabalt juurde 34 miljonit, aasta hiljem 10 miljonit ja alanud aastal seitse miljonit eurot.

Kastanid tõi peaministri jaoks tulest välja hoopis palkade kiire kasv. Palgalt arvestatud sotsiaalmaksu laekus 2017. aastal 21 miljonit ja tunamullu juba 39,5 miljonit eurot rohkem, kui plaan ette nägi. Lõpuks ei olegi inimestele tähtis, kust raha tuleb, peaasi, et see otsa ei saa. Viimasel kahel aastal pole ka detsembris ilmunud enam artikleid, et rahapuudusel lõpetas see või teine haigla plaanilise töö.