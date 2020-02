Roosa, pikajalgne Bob äratab südametunnistusi

Pilkupüüdev fotoseeria flamingo Bobi seiklustest jõudis äsja Eesti vaatajateni. Kuid Jasper Doesti töö kannab sügavamat sõnumit: «Foto on tõeline jõud, millega maailma muuta ja anda hääl neile, kes ise end kaitsta ei saa. Unustage isiklik kasuahnus ja erimeelsuste pärast kemplemine, aeg on hakata aktiivselt keskkonnast hoolima, meil kõigil ja kohe!» Kes on kohtunud Bobiga, unustab igaveseks ükskõiksuse tõsises ohus oleva metsiku looduse suhtes ning astub kogu südamega selle kaitsjate poolele.

Bob on metsik lind – flamingo Curacao saarelt Kariibi meres. Tema elu võttis dramaatilise pöörde, kui ta lendas kogemata hotelliaknasse ja sai raskelt vigastada. Kohaliku metsloomade taastusravikeskuse juht Odette Doest ravis linnu terveks ja jättis ta enda juurde elama. Kiindunult saadab Bob nüüd oma perenaist ning aitab kaasa looduskaitsetöös.

Hollandi ​fotograaf Jasper Doest armastab pildile püüda inimese ja looduse suhteid. 40-aastane ökoloogiakraadiga talent paistab silma originaalsete vaatenurkade, põnevate rakursside ja erilise värvitajuga. Ta jutustab pildilugusid siiralt, ise hingepõhjani kaasa elades.

Bob jalutab läbi koridori oma toa poole. Flamingo kohanes päästmise ja terveks ravimise käigus inimestega sedavõrd, et teda polnud enam võimalik metsikusse loodusse tagasi saata, ta poleks seal ellu jäänud. Nii võttis Odette Doest ta elama oma koju, kus ta jagab lahkesti tuba teiste päästetud tiivuliste sõpradega. FOTO: Jasper Doest

Flamingo Bobi lugu on midagi, mida sa iial varem näinud ei ole! Praegu saab seda näha maailma pressifoto näitusel Balti jaamas, veebruarikuu National Geographicus ja aasta lõpul ka raamatukaante vahel.

Doest kuulub rahvusvahelisse looduskaitsefotograafide liigasse ning on Maailma Looduse Fondi saadik. Arterile rääkis Jasper Doest erilise loo sünnist ja tagamaadest.

««Meet Bob» on intiimne lugu armastusest. Inimene ja flamingo, kes hoolivad teineteisest ja käivitavad ühiselt positiivseid muutusi.

Maailm on tõsises kriisis – metsik loodus on ohus. Olukord näib lootusetu, aga armastust ja empaatiat külvates on võimalik saavutada väga paljusid kõnetav mõju. Minu fotoseeria sündis selle jõu tähistamiseks.»

Doest pildistas flamingot tema kõrval kulgedes, võites linnu usalduse ja poolehoiu. Flamingod on erakordselt pelglikud, neid ei saa vaadata kui lemmikloomi, see on hoopis teist laadi sõprus.

«Inimlikke jooni ma oma armsale roosale sõbrale üle ei kanna, kuid olen mõistnud – emotsioonid ei kuulu üksnes inimestele. Bob on nagu hea sõber, kellega te parasjagu ei räägi, aga mõistate teineteist. Flamingo Bob on tšill, lahe ja uudishimulik tegelane. Vahel veidi kohmakas. Kui sa teda ja tema ruumi austad, siis ta aktsepteerib sind samuti. Sellest on nii palju õppida...»

Odette, kes Bobi terveks ravis ja oma tiiva alla võttis, kahetseb tegelikult, et tal ei õnnestunud lindu metsikusse loodusesse tagasi saata, kuid Bob teeb looduskaitse õpetamisel imelist tööd.

Flamingo Bob tegutseb kui heategevuse ja looduskaitse saadik ja käib koos perenaise Odettega kaasas koolivisiitidel. Elus metsik lind keset klassi teeb igale lapsele selgeks, et metsikus looduses elavad meie sõbrad, kes on õrnad ning vajavad kaitset. Kui lapsed õpivad loodust austama, kannavad nad sõna üle maailma. FOTO: Jasper Doest

«Kujuta ette, kui oled vaid kuueaastane laps ja sihvakas roosa lind jalutab su klassiruumi. See avaldab sügavat muljet! Lapsed jätavad meelde, et loobudes kasvõi sünnipäevapeo õhupallidest saab vähendada prügi, mis metsiku looduse elanikke ohustab. Ja pärast seda kohtumist ei vaata lapsed metsiku looduse asukaid enam sama pilguga, edaspidi nad hoolivad vahetult, nagu hooliksid sõbrast või pereliikmest. See algab isiklikust suhtest Bobiga, ilma karismaatilise roosa partnerita ei suudaks Odette looduskaitse sõnumit kuulajateni viia samal tasemel ja sedavõrd sügavale. Ja teiselt poolt – flamingol poleks elu ilma temata.»

Jasper Doesti missioon fotograafina on taasluua tugev side loodusega.

«Inimesed on viimastel aastatel unustanud midagi üliolulist – et me sõltume loodusest,» koputab ta piltide kaudu publiku südametunnistusele. «Inimtegevuse katastroofiline mõju on teaduslikult tõestatud, aga paljud siiani ei hooli ega muuda käitumist. Unustage isiklik kasuahnus ja erimeelsuste pärast kemplemine, tänapäeval peab keskkonnast aktiivselt hoolima. Selle järgi tuleb teha igapäevased valikud, ja valida ka neid, kellele anname volitused otsustada. Fotograafina annan hääle loodusele, loomadele, kes enda kaitseks ise sõna võtta ei saa.»

Flamingo Bob naudib suplust Kariibi meres. Artriit tema jalgades muudab kõndimise vaevaliseks, aga vees tunneb ta end vabalt. Vaata rohkem lummavaid www.jasperdoest.com/meetbob FOTO: Jasper Doest