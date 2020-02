Superstaar Anne Veski: «Paabulinnuks ei pea saama!»

Tellijale

Moenäituse avamine – see on nagu assortiikarbitäis ideid igale moehuvilisele. Tavalise tempokalt kulgeva defilee asemel saab süveneda, kõike detailideni uurida ning ajarännaku kaasa teha. Anne Veski moenäitus on täpselt selline koht, kus vaatajat tabab diivalikult kirgas emotsioonitulv. Esiteks fantaasiarikas mood, sest lavale pole ju iialgi mõtet minna millegi tolmuhalli, tuima ja igavaga. Ja teiseks ajalugu – kui palju on muutunud moesiluett, ilu mõiste, muusikamaailm ja aeg meie ümber!