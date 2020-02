Priit Pullerits: kus ja millega «Talve» film eksib?

Tellijale

Taevale tänu, et «Talve» filmil talvega midagi pistmist pole. Lõpuks ometi üks kodumaine ekraaniteos, kus saab nautida kirkaid ja kontrastseid, heas mõttes kitšilikke värve, samuti valgust ja päikest. Kiitus sulle, režissöör Ergo Kuld, endine kolleeg Postimehes, et sa ei arva, et üks ehe ja õige Eesti film peab olema nagu siil udus!