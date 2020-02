Andres Sepp: meie ühise metsa raiumisest

Tellijale

Kohati vihaseks, isiklikuks ja inetuks kiskuva metsadebati mõjul on inimestes tekitatud hirm sõnade «lageraie» ja «harvester» ees. Need sõnad on läinud omamoodi halvaks. Kuid süüdi ei ole sõna, tähtis on keskenduda tulemusele – milline raietegevus on antud metsale kõige sobilikum. Ja sobilikum selles mõttes, et oleks tagatud samaväärse metsa väljakasvatamine ka meist järeltulevatele põlvedele.