Susanna Veevo: tarbimisühiskonna roosa prügi

14. veebruar tekitab paljudes eestlastes igal aastal kahetisi tundeid. Nimetagem seda päeva sõbrapäevaks või valentinipäevaks, vahet ei ole: igal juhul seostub see läilade hüüdlausete ja roosade kaisukarudega. Kuigi tähtpäeva keskne idee – pidada meeles oma armsamaid ja tähistada lähisuhteid – on hea, on selle tähelepanukese aga enam kui problemaatiline.

Suhtumine, et kingitusi tegemata me justkui ei hooliks oma lähedastest, on kasulik vaid kaubandusvaldkonnale. Kahju teeb see aga nii meie suhetele kui ka keskkonnale. Ehk mõnevõrra üllatavalt on selle tarbimispüha üks suurimaid keskkonnaprobleeme meeletu nõudlus lõikelillede järele. Esiteks on problemaatiline juba tõsiasi, et hiiglaslike lillepõldude pidamine tähendab ka tugevate pestitsiidide kasutamist. Taimekaitsevahendite kasutamine lillepõldudel on Euroopas ja mujalgi maailmas reguleerimata, mistõttu ohustavad mürgised kemikaalid põhjavee ja põllupinna kvaliteeti, osoonikihti ja samuti töötajate tervist.