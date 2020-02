Patrik Hytönen: noored ei ole hukas

Tellijale

Nostalgia kui nähtus ei ole omane ühele põlvkonnale, see on miski, mis võib tabada kõiki inimesi. Sama tundsid nii meie vanemate vanemad kui ka nende vanemad. Samuti ei ole välistatud, et kui mina peaksin jõudma 50-aastaste sekka, hakkan minagi sel hetkel 20-aastaseid pehmodeks pidama.

Üks teema, mille puhul eriti mehed nostalgiliseks muutuvad, on ajateenistus. Kui ilmus uudis, et kaitsevägi plaanib ajateenijad ka nädala sees välja lasta, olid kommenteerijad kohe platsis väitega, et sõjavägi on nagu puhkekodu. Tõesti, Nõukogude armees viidi Eesti noormehed kodumaalt kaugele, kuid tolleaegsest ajateenistusest jutte kuuldes tekivad kahtlused selle sõjalise väljaõppe kvaliteedis.