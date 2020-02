Ukrainale terendab NATOs kõrgem staatus

Tellijale

Et Ungari on Kiievit oma Karpaatides elava vähemuse õiguste rikkumises süüdistades NATO-Ukraina Komisjoni tegevuse ministrite tasemel blokeerinud, oli Zagorodnjuk eile varavalges palutud Kanada kaitseministri Harjit Sajjani võõrustatud hommikusöögile. Zagorodnjuki auks kaetud lauas istusid kõik NATO kaitseministrid, nende seas ungarlane Tibor Benkő.

Eestit esindanud kaitseminister Jüri Luik rääkis hiljem Postimehele, et tal oli hea meel näha Ukraina kolleegi. «Uus Ukraina valitsus ja president on väga dünaamilised ja läänelikud. Ukraina kaitseministri ülevaade oma plaanidest näitas, et suund läänelikule, NATO-le ja ELile orienteeritud Ukraina kaitsejõudude arendamisele on väga selgelt võetud,» oli ta rahul.