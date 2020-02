Vikerkaar loeb. Käputäis lookesi raamatut otsimas, vigadest rääkimata

Tellijale

Muidugi, lookesed ise võivad olla üsna huvitavad ja ladusalt esitatud, küsimusi tekitab nende valik ja võimetus samade kaante vahel mingit terviklikku muljet avaldada. Autor tunnistab kohe alguses, et tegemist on tema subjektiivsete muljetega, see on „tema“ Istanbul, nii nagu tal on ka oma Rooma (eesti keeleski ilmunud „Rooma saladused“, tõlkinud L. Uibokand jt, Tänapäev, 2013), oma New York ja oma Pariis. Mõnel lool on varasemate raamatutega ka puutepunkte – nii näiteks on peatükis „Üks pikk juudijutt“ kujutatud Camondode perekond pärit Istanbulist, kuid siirdunud hiljem Pariisi, kus Augias nende looga esimest korda tutvus ja seda siis oma Pariisi-raamatus kajastas.