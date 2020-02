Eesti 90ndate kunst ei mahtunud vanadesse raamidesse

Inimestel seostuvad 1990ndatega Eestis enamasti katkestused, pinged, vastuolud. Ometi oli see ka huvitav aeg. Teinekord on kummaline mõelda, et see on juba üsna kauge ajalugu: praegusest ajast on see kümnend sama kaugel kui saabuvad 2050ndad. Mingi osa 1990ndatest kestaks Eestis justkui siiamaani.