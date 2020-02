Riik tunnistas ravimatud lapsed terveks

Tellijale

Ühena jäi riigi abist ja toest vähimagi hoiatuseta ilma Viimsis elav perekond Utno, kus kasvab kaks fenüülketonuuria diagnoosiga poissi: viieaastane Dominic ja 11-aastane Mattias. Haiguse tõttu peavad poisid terve elu olema eridieedil. Liha, kala ja piim on neile vaid helesinine unistus, dieeti rikkudes kannatab psüühika ning kiiresti tekib vaimne alaareng.

«Kasvavad poisid söövad palju, seda enam, et eridieedi toit on kalorivaene ja pole väga toitev,» tõdes pereema Maarja Utno. Veel eelmisel aastal toetas riik Dominici ja Mattiast, sest poistele oli fenüülketonuuria pärast määratud keskmine puue. Kui ema läks oktoobris Dominici puuet pikendama, öeldi talle lihtsalt, et selle diagnoosiga enam puuet välja ei kirjutata ega pikendata ka olemasolevat.