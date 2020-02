Vana mees tahab kohtusse

Tellijale

77-aastane Arne Annes on juba kaheksa aastat Paldiskis korteriühistuga jõudu katsunud. Talle on aastate jooksul esitatud arveid, kuhu on märgitud võlg. Kuigi mees maksis enda sõnul võla ammu ära, väidab ühistu, et pole maksnud.