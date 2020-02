Tellijale

Ma küsiksin vastupidi, miks ei peaks uurima? See on üks oluline inimõigus: saada teada, miks kellegi lähedane on hukkunud. See on täpselt samamoodi, kui küsida, miks me mõrva uurime, sest see ei too inimest tagasi. Omastel on õigus nõuda, et uuritakse, ja riigi kohus on uurida.