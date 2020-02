Kloogarannas nilpsab meri liiga pealetükkivat maja

Viimase kolme aasta jooksul on meri endale Kloogaranna selles servas maa arvelt ruumi juurde võtnud. FOTO: Eero Vabamägi

Harjumaal Kloogarannas võtab maad ebatavaline nähtus. Meri õgib randa ja tundub, et kõige suurema tüki on ta hauganud just selle koha pealt, kus viimased kümmekond aastat seisab eksministri suvila.