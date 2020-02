Otepääl toimuma pidanud EM viiakse Valgevenesse

2022. aastal võõrustab Otepää laskesuusatamise MK-sarja. Nigoli sõnul võetakse kõik õppetunnid tänavusest aastast kaasa, et kahe aasta pärast võimalikke probleeme juba eos vältida. «Kui tarvis, peame soetama juurde lumekahureid. Peame tegema kõik selleks, et Tehvandi saaks ka lumetootmisekonteineri, mis võimaldaks plusskraadidega lund toota. Samuti tuleb üle suve pidada lumevaru,» rääkis ta.

Valgevenesse üle viidud EM läheb korraldajatele kalliks maksma, ent võinuks ka hullemini minna. «Oleme kulutused teinud ja need tuleb kinni maksta. Kahju on kohalikest ettevõtjatest, kes olid arvestanud, et võistlused toimuvad. Samuti on halb tunne sponsorite ees, et me ei suutnud võidelda ilmaga.»