Marko Kaasik: kas puudega kütmine ohustab tervist?

Eestis on palju elumaju, mida köetakse puudega. See on iidsetest aegadest kuulunud Põhja-Euroopa rahvaste eluviisi juurde ja saanud vaat et identiteedi osaks. Viimastel aastatel on levinud meedias uudised, nagu tahaks Euroopa Liit meile armsa ahikütte ära keelata, sest see saastab õhku. Miks on puidu põletamise küsimus nüüd üles kerkinud ja kuidas seda lahendada?