Liivamandala ärapühkimine

Tellijale

„Tiibeti naised“ on kui kadunud maailma elustumine, ning jätkuvalt genotsiidikirve all kannatava rahva kunagise vabadusaja kunglalik tagaõhkamine. Need lood on võinud sündida tänu asjaolule, et rääkijad on kõik saanud dalai-laama jälgedes ja eeskujul Tiibetist põgeneda. Lugematu hulk sõsarlugusid jääb igavesti teadmata, nagu väga paljude võimalike jutustajate hauakohad või olemasolugi. Nii läbibki kõiki lugusid üks ja sama traagiline murdepunkt: ühel või teisel viisil jõuab nimikangelasteni teadmine, et ainus võimalus jätkata inimesena, või sageli ka üleüldse ellu jääda, on põgeneda vabasse maailma. Sest Tiibet ei ole enam vaba.