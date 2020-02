Pittsburgh – teras, ketšup ja Andy Warhol

Tellijale

19. sajandil kirjeldas üks külastaja Pittsburghi kui «avatud kaanega põrgut», kus taevast ei ole näha ja lauale jäetud valgele paberilehele võis varsti sõrmega kirjutama asuda. Nimi jäi külge ja kulus umbes sajand, et keegi saaste asjus midagi ette võtaks – seni tuli tänavate valgustamiseks lambid päevasel ajal lihtsalt põlema jätta.

Kuigi pindalalt väike, jätab Pittsburgh palju suurema linna mulje. Oli aeg, kus kõrghoonete arvult jäädi alla ainult Chicagole ja New Yorgile. Uhkeim neist on kohaliku klaasihiiu raha eest ehitatud 231 tornikesega One PPG Place, mille kõiki külgi katab läikiv klaas.