Küllap on tal õigus, mõtlen. Meil läheb tarvis veel rohkem võimatuid armuulmi, veel rohkem ajuvabu fantaasiaid. Meil läheb tarvis noori naisi, kelle sõna kuulatakse, ja soomlasi, kes lõõritavad vanu poplaule. Praegu, nende sõnade kirjutamise ajal, on juba kogu Hiina karantiinis ja teateid uutest nakatumistest lisandub iga tunniga. Surnute arv aina kasvab, vandenõuteooriad aina levivad. Mõni on veendunud, et mitte kuidagi ei saanud see viirus levida nahkhiiresupist või maopraest inimeste sekka sellise kiirusega. See lihtsalt peab olema biorelv. Vaadake vaid Hiina võimude ülepingutatud reaktsiooni. Nad peavad midagi teadma. Nii algab uus kümnend tundega, nagu oleks käes viimnepäev. Inimesed kuhjavad kokku toitu ja maske. Mees aevastab kohvikus ja ma tõusen ja lahkun aega viitmata. Hiljem laadin end täis C-vitamiini, no nii igaks juhuks. Isegi minu 12-aastane tütar tajub selgelt maailmalõpu lähenemist.

Nii juhtus sada aastat tagasi. Nad on nimetanud selle 1918. aasta gripipandeemiaks, aga see kestis aastaid. See tappis rohkelt suguvõsa liikmeid, nende hulgas minu isa vanaema. Ta oli 26-aastane, kui tegi viimase hingetõmbe. See juhtus 12. veebruaril 1920. Täpselt saja aasta eest. Ma tean oma vanavanaema kohta üsna vähe. Tean, et ta oli kolledžiharidusega – toona üpris haruldane – muusik ja kirjutas ka luuletusi. Ta kirjutas abikaasale armastusluuletuse, mida on põlvest põlve edasi antud. Ma olen pärinud ka talle kuulunud luuleantoloogia, kuhu ta on leheservadele kirjutanud kommentaare oma lemmikute kohta. «See,» kritseldas ta mõne kirjandusloengu ajal pliiatsiga Ameerika luuletaja Ralph Waldo Emersoni kohta, «on parim, mida ta eales on kirjutanud.» Esiema märkmeid lugedes tunnen tarvidust anda endale andeks, et muretsen neil päevil rohkem oma südame pärast või haun koos soomlasest sõbraga välja absurdihõngulisi skeeme. See tundub olevat igal juhul etem kui lasta end haarata hirmust ja õudusest maailmalõpu ees, isegi kui see peaks tõesti tulema. Kui ka apokalüpsis tõeks saab, mis tolku sellest kõigest olnud oleks, kui see poleks läbi imbunud kirest?