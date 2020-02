NÄDALA PLAAT: Lill ühes, nuga teises käes

Tellijale

Vägagi turbulentset elu elav J Hus ehk Gambia juurtega Momodou Lamin Jallow on 24-aastane Ida-Londoni räppar. Tüüp, kelle haarav, nutikas ning emotsionaalne muusika teeb rõõmu igale kõrvale, kuid samas on tegemist selliga, keda naabriks ei tahaks. Poiss hakkas teda üksinda kasvatanud emale probleeme tekitama juba varateismelisena. Kuna tegu on moslemite perekonnaga, ei laulnud väike Momodou nagu kümned temataolised andekad noored kiriku gospelkooris. Väiksed lapsed, väiksed mured. Suured lapsed, suured mured. J Husil on korduvalt olnud kokkupuuteid seadusega, kusjuures tema on ühel, seadus teisel pool. Juba kümneaastasena pisipättustega politsei huviorbiiti jõudnud sell on vanemas eas korduvalt sattunud noavõitlusesse. Mõnikord õnnestub teistele susata, aga näiteks 2015. aastal sattus ta viie noahaavaga haiglasse.