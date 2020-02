Aja auk. Laulame keha elektrilist

Ega neid bände palju ei teagi, kel oleks nii palju häid plaate kui Sonic Youthil. The Falli liider Mark E. Smith ütles küll, et Sonic Youth on bändidest üks viletsamaid, aga ta ütles niiviisi paljude kohta. Ja vist pärast seda, kui SY oli teinud austust avaldava EP The Falli kaveritega „4 Tunna Brix“, mis kukkus väga hästi välja.