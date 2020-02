Vastlasupp läheb aina rohelisemaks ja kergemaks

Tellijale

Stilist ja hobikokk Merit Boeijkens peab vana kooli rahvustoitudest väga, kuid on alati aldis uut katsetama. Täpselt nii on ka tema vastlakuu menüüga, kuhu lapsepõlves kuulusid tingimata rammus suitsuliha ja kruupidega hernesupp ning vahukoorega kuklid. Aga supp pani pahatihti kõhu valutama, kuivavõitu kukleid meenutab ta tollest ajast kui tavapärasest erineva kujuga saia – kas võtta tavaline saiaviil ja süüa seda vahukoorega või kujundada kooslus kukliks, maitsel vahet polnud. «Eks see pani valikutele oma pitseri ja hiljem mõlemale meelepärast aseainet otsima,» räägib stilist.