Juurikas. Kiri Stenbocki majast

Tellijale

Armas Otto! Oh kui kerge on sammuda kurtmise ja kaeblemise teed, anda järele raskemeelsusele, mida genereerib karmis kliimas lagunev kinnisvara. Paljud minuvanused mehed hädaldavad ja ohivad nagu vanad naised. Mina ei ole selline. Mina usun, et eluraskused antakse inimesele selleks, et nendest võitu saada ja et igas päevas on peidus üks magus rosin. Issand Jumal on loonud nii palju asju, mille üle rõõmu tunda.