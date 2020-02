Kuidas pimedad näeksid teatrit ja kurdid kuuleks laulupidu?

Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia õppejõud Piret Aus veab oludega vägikaigast, et teatrit ja kontserte kogeksid ka need, kes ei näe või ei kuule või kellel on raske kõrgete treppidega kaitstud majakolakatesse sisse pääseda. Iga aastaga õnnestub see aina paremini, aga minna on veel pikk tee.