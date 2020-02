Kui Eesti ajaloo uued digitaalsed esitused on veel kahjuks väga napid, siis maailmas on digiajalugu üks kõige kiiremini arenevaid ajaloouurimise suundi. FOTO: Shutterstock

Tehnoloogia areng on alati mõjutanud meie suhet minevikuga ja arusaamist ajaloost. Teatud mõttes ei olegi ajalugu muud kui kirja leiutamise kaasnähe – pärast kirjakultuuri sündi ei ole meie suhe möödanikuga enam endine, sest me suudame minevikukogemusi kirjalikult edasi pärandada. Ent niisamuti on meie minevikukäsitusi radikaalselt vorminud trükikunst, fotograafia, film või televisioon.