Herman Kelomees: Kaja, nii ei saa rallit sõita!

Vabandan, aga jälle ralli? Kas tõesti on selle järele nii suur tellimus, et kõikide uudisportaalide kõige tähtsamad uudised on rehvivalikust ja teekattest? Võib-olla olen lihtsalt erand.

Mul pole vist luba avalikustada, kui palju loetakse Postimehe veebis rallilugusid, aga arvamustoimetuse mätta otsast vaadates võtavad arvud silma niiskeks küll.

Väikese vihje endale siiski luban. Kaja Kallase viimast arvamuslugu «Valitsuse punased jooned murrab koostöö riigikogus» luges meie rubriigi kohta kõvasti üle keskmise arvu inimesi (oli hea lugu!), ent uudise «Katsevõidu teeninud Tänakut lahutab esikohast vaid juuksekarva jagu» lugejaid on kuuekohalise arvu võrra rohkem. Rohkem kui Tartu linna jagu.

Kogu ajakirjandus loomulikult ei tööta klikkide peal, näiteks arvamustoimetuse puhul on lugude valimise kriteerium kirjatöö kaalukus ühiskondlikus arutelus ning teksti kvaliteet. Uudisteveebide esilehtedele on aga ainult loogiline panna see, mis lugejaid-vaatajaid huvitab. Ka siin on lävendid, näiteks ei lasta kuigi kõrgele tõusta kassipiltidel või paljastatud ihul, ent ralli kui üks viimaste aastate Eesti rahvakultuuri tähtsamaid osasid on midagi palju-palju enamat.

Ülemöödunud kümnendi alguses tutvustas Kanal 2 oma rallisaadete eelvaadetes Markko Märtinit kui tulevast maailmameistrit. Rahva ootus oli juba toona väga suur. Traagiliselt lõppenud unistuse on nüüd korjanud üles Tänak ja Järveoja, kes on pakkunud Eesti rahvale elamusi, mida oleme pidanud väga kaua ootama. Viimasest olümpiavõidust on ju möödas kaksteist aastat!

Asi ei ole ka ainult Eesti spordiedus. On olnud palju noori, kes sisustasid oma vaba aega ralliarvutimängudega või ka ralli jälgimisega juba siis, kui rallitipus polnud ühtki eestlast. Autokirg on suur osa paljude eestlaste veregrupist. Küllap on paljud mängides või rallit vaadates salamisi ka ise unistanud kihutamisest Jyväsküläs, Safaril või Montes ning ehk isegi tšempioniks saamisest. Me saame täiskasvanutena aru, et kõigi jaoks peale ühe on selline mõte fantaasia, aga see ei tähenda, et see kirg meist lõplikult kadunud oleks.

Kaja Kallase säutsu suurim probleem on tema enda varasem säuts 2019. aasta 27. oktoobrist:

Nii uhke Tänaku ja Järveoja üle! — Kaja Kallas (@kajakallas) October 27, 2019

Poliitika on omamoodi populaarsusralli. Need kaks säutsu kokku moodustavad õpikunäite sellest, milline on hea ja milline halb poliitiline kõhutunne.