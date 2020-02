Tellijale

Amazonase vihmametsa suremine

Juba pikka aega inimtegevuse surve all kannatanud vihmametsa puhul ei tasu teadlaste kinnitusel õhuniiskust ja sademeid iseenesestmõistetavalt võtta. Nimelt on juba aastaid teada, et Amazonase kliimasüsteem sõltub suuresti vihmametsa enda tervisest – tohutu kogus kiiresti kasvavaid taimi toob endaga kaasa ka suure koguse veeauru õhku paiskumise. Jällegi, tegu on omamoodi iseennast võimendava süsteemiga.