Köidete kaupa vaimuvara

Sel nädalal aastas, mil Postimehe kultuuritoimetus annab välja Kultuuriveduri auhinda, on muudel maailmas toimuvatel sündmustel suurde pilti pääsemiseks vähe lootust. Nende seisukohast vaadates on see ebavõrdne võitlus. Ette kaotatud võitlus. Sest tähelepanu ja tähendus, mis jaotuvad kultuuris armutu ebaproportsionaalsusega, koonduvad neil päevadel vääramatu fookusega puust trofeerongi ning tema uue omaniku peale; inimlik väärtussüsteem saab mõneks ajaks uue – Postimehe kultuuritoimetuses paikneva – gravitatiivse keskme.