Stockmann hakkab jalgu alla saama

Juba jaanuari keskel andis Stockmann nn positiivse kasumihoiatuse, mis tähendas, et ettevõte hoiatas investoreid, et tegevuskasum tuleb varem prognoositust parem. Aktsia hind hüppas siis koguni 30 protsenti. Neljapäeval, pärast neljanda kvartali tulemuste avaldamist hüppas aktsia hind veel kümme protsenti, millele eile lisandus veel üle kolme protsendi.

«Oleme teinud seda, mida oleme lubanud, ja isegi rohkem ning võib-olla on see investoritele midagi uut,» ütles tegevjuht Jari Latvanen päevalehele Helsingin Sanomat. «Nüüd on nad näinud ka numbreid,» lisas ta. Ametlikus börsiteates sõnas juht, et kontserni parem väljavaade tuleneb nii kaubamajade kui ka rõivaste müüja Lindex paremast müügist.