Tellijale

Pea igal eestlasel on tuttav, kes on üritanud mõne püramiidskeemi või võrkturunduse abil rikkaks saada. Võrkturunduses osaleja teenib teenuste ja toodete müügist, püramiidskeem pakub sedasama ainult näiliselt, tegelikult püsib aga uute jüngrite värbamisel.

Eestis tuntud Lyconet (Lyoness) on näiteks Norras möödunud aastast keelatud. Lyconet kaebas otsuse edasi, aga Norra jäi endale kindlaks: see on püramiidskeem. Samale järeldusele jõudis Itaalia konkurentsiamet. Erinevalt Norrast lubab Itaalia ettevõttel edasi tegutseda, aga trahvis neid kolme miljoni euroga. Itaalia konkurentsiameti andmetel peab uus värvatu firmasse tulles maksma 2400 eurot. Et seal püsida, peab ta pidevalt juurde maksma ja samal ajal värbama uusi inimesi.