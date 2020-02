Rootsi ralli avapäeval domineeris peaaegu täielikult tänavu Toyotaga liitunud Elfyn Evans. Kohe alguses juhtohjad haaranud waleslane võitis neljast sõidetud katsest pooled, ning olgugi et teised kaks võttis endale Ott Tänak, on Evansi edu eestlase ees 8,5 sekundit.