Mart Soidro kolumn: vesine värk

Tellijale

Ärgem laskem tujul langeda! Oleme küll maadlusrahvas, õigemini ongi meie elu üks suur maadlemine ühiskonnas veel esinevate probleemidega, aga ilmataadi vastu me ei saa. Muidugi teeb tigedaks, et taat on sel talvel teinud suusasõprade selja prügiseks juba kolm korda: ära jäävad nii kahevõistluse MK-etapp, laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlused kui ka Tartu maraton. Ilm on hukas – selles küsimuses tuleb nõustuda EKRE seltsimeestega.