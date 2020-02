Saaremaa võrkpallurid teenisid matši täieliku tippklubiga

Saaremaa võrkpallurid said Hispaanias rõõmustada. FOTO: Tairo Lutter FOTO: Tairo Lutter

Kuressaare vs. Milano. Just nende linnade võrkpalliklubid on eurosarja Challenge Cupi ühe veerandfinaali osalised pärast seda, kui Saaremaa VK alistas võõral väljakul 11-kordse Hispaania meistri Almeria Unicaja 3:1.