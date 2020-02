Tellijale

Oma esituse tehnilisele poolele keskendunud Oja jäi eilsega rahule, kuid üldiselt peab oma vormi kehvaks. «Arvan, et olen suutnud hooaja algusest õiged järeldused ja adekvaatse analüüsi teha,» lisas Oja ERRi ülekandes.

Talihärm märkis, et Anterselva rada talle profiili poolest ei sobi. «Mulle meeldiksid järsemad tõusud. Kindlasti on asju, mida paremini teha. Arvan, et mu sõit läks lõpus kiiremaks, alguses oli rada ka natuke aeglasem,» rääkis ta.