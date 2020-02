Kamandu sõnadest rivieeskirjani

Tellijale

Rivi on olnud sõjanduses aegade algusest oluline lahingus korra hoidmisel. 17. sajandil lisandus sellele sisekorraalane mõõde, kui avastati, et näiteks sõja­meeste rivimeetodil kogumine ja ülelugemine on palju kiirem. Eesti algupärased rivikeel ja -võtted pärinevad peamiselt tsaariarmeest, kus omakorda oli Saksa-Preisi üldmõju. Saksa mõju on meid puudutanud hiljemgi. Mõnes mõttes võib vastandiks pidada paljude riikide riviasjanduses juurdunud Inglise-Briti mõju.