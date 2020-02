EKI keelekool: hõissa, vastlad!

Vastlapäev on lihavõtte-eelse paastuaja eelpäev, mida pühitsetakse suurema pidulikkusega katoliiklikes maades. Nimetuse vastlapäev oleme laenanud alamsaksa keelest vastel-, liitsõnas vastelavent ’vastla- või paastuõhtu’ („Eesti etümoloogiasõnaraamat“, 2012). Rahvasuus tuntakse vastlapäeva ka lihaheite, liu-, liugu- ja pudrupäeva nime all. Lihaheite nimetust on seletatud liha lõppemise, kõrvalejätmisega: lihaeite pää, siss ei süvvä ämp liha (Halliste). Tangupuder rituaalse toiduna on kuulunud alati pühade toidulauale.