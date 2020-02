Svetlana Aleksijevitš: kirjutamisel juhindun vaistust

Seoses Vaba Lava teatrikeskuses etenduva lavastusega «Pruugitud aeg. Punainimese lõpp» käis Eestis Valgevenest pärit kirjanik Svetlana Aleksijevitš, kelle raamatu põhjal on Nikita Kobelevi lavastus valminud. Ent Aleksijevitš on tähelepanuväärne hoopis selle poolest, et 2015. aastal pälvis ta oma mitmehäälse loomingu eest Nobeli kirjanduspreemia. Tema loomingut tunnustati selle eest, et see on mälestusmärk nii meie aja kannatustele kui ka julgusele.