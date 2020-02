Kristjan Vassil: kliinikum vajab muutusi

Tellijale

Jaanuari viimasel päeval kutsus Tartu Ülikooli kliinikumi nõukogu ellu struktuuri- ja juhtimisreformi töörühma, mille ülesanne on tasakaalukalt ja osapooli kaasavalt valmistada käesoleva aasta lõpuks ette kliinikumi struktuuri ja juhtimissüsteemi uuendamine. Kliinikumi juhtimismuudatused on avalikkuses põhjustanud emotsionaalseid reaktsioone, uuenduste sisuliste eesmärkide arutamine on selle taustal jäänud tagaplaanile. Miks vajab kliinikum struktuuris ja juhtimises muutusi?

Vastusel on kolm sammast: juhtimise kvaliteet, patsiendikeskus ja teaduspõhine ravitöö. Alustan viimasest: kliinikumil on ainulaadne positsioon Eesti tervishoiumaastikul, mis seisneb tema lahutamatus koostoimes Tartu Ülikooliga. Kliinikum on ülikoolile peamine õppebaas nii uute arstide kui ka akadeemilise järelkasvu koolitamisel. Seos akadeemilise uurimis- ja õppetööga võimaldab pakkuda tippteadusele tuginevaid raviteenuseid ja just see teeb kliinikumist Eesti tervishoiu lipulaeva. Kliinikumi tugevus põhineb koostoimel ülikooli akadeemilise tööga ning kliinikumi teenuste tase sõltub paljuski selle ühisosa rakendamisest, edasiarendamisest ning muudatuste mõtestatud juhtimisest kõigil tasanditel.