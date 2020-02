Tellijale

Eesti suurim haridusvaldkonna probleem on praegu tohutu õpetajate põud. See on reaalne ja ülimalt suur probleem ning selle lahendamisega oleks tulnud alustada juba aastate eest. Haardega ja kompetentse õpetajaskonna järelkasvu tagamine peab olema meie ühiskonna primaarne eesmärk, sest me vastutame oma ühiskonna tuleviku eest. Enim vastutab sellega tegelemise eest valdkonna minister, sest temal on võimalik viia see ülitähtis probleem vabariigi valitsusse, riigikogusse ning kaasata ühiskonda selle lahendamisse.