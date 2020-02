Tellijale

Selles taieses ei ole mitte ühtegi niisama detaili, kõigil on kanda tähtis ideoloogiline ülesanne, kui kasutada muiates sotsrealistlikku terminoloogiat. Kuid erinevalt sotsrealismist puudub paatos, sest tõsidusse on pikitud anuraualikku huumorit ja vaimukaid nippe, mis teevad veetlevaks kogu tema loomingu. «Tartu rahu» on seal üks paljutähenduslikumaid ja ometi üks õhulisemaid ja õrnemaid. See on särav pühendus Eesti Vabariigi tähtsaimale rahvusvahelisele dokumendile.