Vana rekordi alistanud Nazarov: ma ei oodanud sellist aega

«Kindlasti oli see paljude jaoks suur üllatus, et see jooks mul nii hästi õnnestus. Ka mu enda jaoks,» sõnas Nazarov, kelle telefon oli laupäeva õhtul õnnitlustest umbes. «Mu varasem tippmark oli 6,79, seega sellist aega ma ei oodanud. Ma jäänuks rahule ka siis, kui jooksnuks 6,75 lähedale.»

Mullu suveni juhendas teda onu Andrei Nazarov, kuid sügisest saati on 20-aastane noormees harjutanud Liivi Eeriku näpunäidete järgi. Ja nagu talvised stardid on näidanud – veebruari alguses haaras ta enda nimele ka 60 m tõkkejooksu noorsoo Eesti rekordi (7,84) –, on see lüke osutunud kasulikuks.