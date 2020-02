Tiiu Kuurme: õhukeseks lihvitud haridusväärtused

Tellijale

Kui soomlased selle aastatuhande algul esimest korda teada said, et nad on PISA uuringuis maailma parimad, olin mina Oulu ülikoolis doktorantuuris. Esimese reageeringuna uudisele jäi meelde ühe õppejõu üllatus: «Meie, ja parimad! No millised siis veel need teised on.» Maailma parimateks olemisest PISA uuringuis lõikasid Soome pedagoogilised ringkonnad toona suurt kasu. Nimelt oli nende haridussüsteem siis poliitikute ja majandustegelaste kriitika all, vististi liigse pehmuse, humanitaarse orientatsiooni ja lapsekesksuse pärast. Planeeritud karmid reformid jäid toona ära.