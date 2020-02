Tulevik on erikoolide päralt

Tellijale

Olev Must on märkinud oma analüüsis Eesti koolide lisandväärtuse kohta, et 80 protsenti õpilase teadmistest ja oskustest on seletatav õpilase võimete ja kodu mõjuga, ning vaid 20 protsenti kooli mõjuga. Samamoodi tuleb suhtuda ka haridusse: suurem osa sõltub kodust ja mõnevõrra ka haridussüsteemist.