Näib, et sarja kogu fookus on lihtsalt suunatud valesse kohta ning sellest püüti kujundada n-ö peresõbralikku vaatamist. See tähendab aga, et koomiksiga võrreldes on toimunud totaalne muutus, misläbi on kogu koomiksile omane gore, veri ja hirm asendatud silmi pööritama paneva ja teeseldud näitemänguga. Seeläbi on peamiseks saanud teismeliste draama, mitte üleloomulik horror: kui fookusse oleks jäänud võtmed ja pimedad saladused, mida maja endas varjab, olnuks sari lummuslik ja koletislik.